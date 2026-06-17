铁拳教育｜山西17岁男遭同学欺凌揾假警察暴打 主谋公安母亲欲出¥22万求和解

山西运城一名17岁高中生遭人冒充警察骗出施暴，事件引发广泛关注。受害男生父亲赵先生透露，打人者的母亲为另一区公安民警，事件中还有第三名参与者负责拍摄施暴视频，至今未被处罚。打人者家属提出22万元（人民币，下同）和解协议，但赵先生认为条款苛刻傲慢，已拒绝并向检察院提交刑事立案监督申请。运城市公安局已将案件移交相关部门处理。

两度施暴逼下跪叫爸爸

综合内媒报道，事发于5月7日晚。与受害人小雷（化名）自幼相识的高三学生王某，声称要为女友出头，将小雷约出家门后，在电梯口将其狠狠抱摔在地，导致小雷全身多处受伤。

山西高中生遭两度施暴，当中包括冒充警察者。

现场满是鲜血。

山西高中生被打至骨折，血流披脸。

现场满是鲜血。

小雷遇袭后报警求助，讵料王某变本加厉，找来24岁的无业青年张某，由张某冒充警察将小雷再次骗出家门。王、张二人随即对小雷进行第二度施暴，过程中更强逼小雷「下跪喊爸爸」，并由另一名安姓青年在旁全程拍摄凌辱影片。

拍摄者至今逍遥法外

小雷的父亲赵先生向警方了解案件进展时，震惊地获悉打人者王某的母亲，原来是另一区的公安民警。事件在网上引发广泛关注后，王某母亲被所属单位要求提交情况说明。

目前，打人主犯王某及冒充警察的张某，分别被处以行政拘留12日及7日，惟负责拍摄凌辱影片的第三人安某，至今仍未受到任何处罚。

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家属提22万和解图「封口」父亲怒拒

赵先生透露，王某家属事后提出一次性支付22万元作为赔偿，企图息事宁人。然而，和解协议条款极度苛刻，不仅要求双方「两清」不再追究任何责任，更明文要求小雷一方必须在网上发表声明，宣称「事件已圆满解决」。

赵先生直斥该协议为「霸王条款，态度傲慢」，已明确拒绝签署，并向盐湖区人民检察院正式提交刑事立案监督申请，誓要为儿子讨回公道。他心痛地表示，小雷身心受创，目前在心理专家建议下，一直在外地接受心理治疗。

面对汹涌的舆论，运城市盐湖区公安分局拒绝再作回应；运城市公安局则表示，已将案件移交相关专责部门作提级处理，调查结果将适时向社会通报。