世界杯2026｜粤港合作打击翻版产品 广州海关查获29万张侵权球星卡

2026年美加墨世界杯开锣，大批球迷疯狂抢购国家队波衫及周边商品，却引来不法分子伺机跨境走私假货。广东与香港两地海关近日加强合作、精准打击，在进出口关卡屡破大型侵权案。其中，广州南沙海关查获多达29万张企图以「玩具文具」蒙混过关的侵权球星卡；香港海关亦在世界杯前夕展开代号「钢门」的专项行动，检获大批高仿真度的「球员版」冒牌球衣，市值高达1.56亿港元，并当场拘捕6人。

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申报为「玩具文具」图蒙混过关

据广州海关通报，旗下南沙海关关员近日在对一票申报为「玩具、文具用品等」的出口货物进行开箱查验时，发现货柜箱内藏有大批未申报的球星卡及玩偶，且赫然印有「FIFA」及「FIFA WORLD CUP」等受法律保护的商标标签。

经联系版权持有人核实，确认该批共29.52万张球星卡及216个球星玩偶均为未经授权的侵权产品。海关已依法扣留该批涉嫌侵犯国际足联商标专用权的货物，并作进一步调查。

新疆阿拉山口：查扣1500个侵权「大力神杯」

除了球星卡与波衫，世界杯奖杯亦成为侵权目标。新疆乌鲁木齐海关下辖的阿拉山口海关，日前在对一票出口百货开展查验时，成功拦截1500个涉嫌侵犯「国际足球联会世界杯奖品（FIFA WORLD CUP TROPHY）」著作权的「大力神杯」塑料摆件，已依法全部予以扣留。