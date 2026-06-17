戒网瘾营｜重庆26岁男被母骗入无证机构 遭禁锢虐待82日

内地「戒网瘾机构」屡爆争议，近期更将目标延伸至成年人。重庆一名26岁男子被母亲以旅游为名骗入戒网瘾机构，遭「关」82天，期间经历军事化训练、体罚、目睹虐待等情况。母亲花了近6万元（人民币，下同），事后坦言「我被骗了，我又去骗了孩子」，并将机构告上法庭。法院一审判决机构须退还4万元，母亲不服上诉。

花近6万签半年特训合约

综合内媒报道，26岁的肖伟（化名）自大学毕业后一直未有外出寻找正职，长留家中靠打机代练赚钱。其母亲吕英（化名）对此极为焦虑，去年在短视频平台看到「重庆赋苗教育咨询有限公司」的宣传片，被其「3至6个月改变孩子」的口号洗脑，遂花费59,800元签下半年合约。

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去年11月初，吕英谎称要去重庆旅游，并以「想儿子陪同」为由将肖伟骗至重庆江津区的「重庆赋苗青少年成长实践中心」。抵达后，肖伟即被没收手机等随身物品，在不知情下开始了长达82天的封闭式拘禁。

「连坐制」残酷体罚

肖伟被母亲接出后，揭露了机构内骇人听闻的实况。他透露机构实行「大锅饭」连坐制度，一人犯错全体受罚，包括罚站军姿半小时、做过万次深蹲等高强度体罚。

此外，机构环境极其恶劣，宿舍无冷气亦无淋浴设施，学员只能用脸盆打水冲洗。肖伟更指，机构内甚至接收了精神病患者，被戏称为「傻子分队」，有人大小便不能自理。期间他更亲眼目睹学员被教官暴力殴打致伤，以及有人不堪折磨企图逃跑。

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涉超范围经营无证办学

吕英得知真相后懊悔不已，于今年1月中旬将儿子接走，并对机构提起民事诉讼，要求退还全额学费。经媒体与相关部门查证，「重庆赋苗」仅在市场监管局登记为普通教育咨询公司，从未取得办学许可证，涉嫌超范围经营及无证办学。

重庆市江津区法院于5月19日作出一审判决，虽然认定合约有效，但指出培训服务内容约定不够详细，结合实际履行情况，酌情判定机构须退还4万元学费。吕英对判决结果不服，目前已提出上诉，案件仍在二审阶段。重庆市江津区政府已联同教委、公安等多个部门组建专项工作班，对该机构的经营模式及日常管理展开全方位调查。