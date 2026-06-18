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美据报暂缓封杀DeepSeek等 外交部：反对打压中企

即时中国
更新时间：08:39 2026-06-18 HKT
发布时间：08:39 2026-06-18 HKT

中美科技角力疑似出现放缓迹象。根据路透社报道，美国政府已暂时搁置将中国人工智能（AI）初创企业DeepSeek、记忆体晶片制造商长鑫存储（CXMT）以及另外100多间被认定存在国家安全风险的企业，列入贸易黑名单的计划。这是自去年10月以来，美国商务部超过半年未更新实体清单，创下十多年来最长间隔。北京促美方应停止将经贸科技问题政治化。

企业已获跨部门委员会批准

报道引述两名知情人士指出，将DeepSeek、长鑫存储及其他涉事企业列入美国商务部实体清单的决定，其实早于去年已获美国跨部门委员会批准，惟商务部至今一直未予公布。报道指，负责工业与安全事务的商务部官员一直倾向避免将中企列入清单，以免加剧美中双方的紧张局势。

相关新闻：美国制裁逾50个涉伊朗实体 包括中港企业

中国DRAM龙头长鑫存储。 长鑫存储官网
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消息人士透露，自2025年底以来，美国商务部工业与安全次长凯斯勒（Jeffrey Kessler）一直倾向避免将中国企业列入实体清单，以免进一步加剧美中关系紧张。前美国商务部官员库兰德（Kevin Kurland）指出，此举显示贸易政策已凌驾于这一关键国家安全工具之上。

华府智库战略与国际问题研究中心（CSIS）全球供应链研究员勒克（Philip Luck）指出，美国自去年10月以来一直未有公布新的实体清单对象，这是十多年来名单更新间隔最长的一次。他形容实体清单如同「打地鼠游戏」，必须不断把冒出来的地鼠打下去，若长期没有新增制裁对象，恐导致美国技术持续流向潜在对手。

相关新闻：DeepSeek︱估值上调至200亿美元 市传腾讯、阿里洽谈首轮外部融资

涉供俄无人机及违规买晶片

知情人士透露，这批原计划被列入黑名单的中国企业，部分是因为其供应的无人机于去年9月在波兰被发现并回收，涉嫌支援俄罗斯。此外，有数十家中企因向中国高校销售受限制的辉达（Nvidia）晶片，或为中国军方生产无人机及机械狗，而被认定存在国安风险。

据悉，跨部门委员会已审议并批准了至少75家涉及先进半导体制造、半导体设备生产及AI模型开发的中国实体列入黑名单。其中，近期凭借低成本模型震撼全球科技界的AI企业DeepSeek，以及中国DRAM记忆体晶片主力长鑫存储，均是美方原本的重点围堵对象。

对于为何迟迟未更新实体清单，美国商务部未作正面回应，仅强调当局每天都会运用多种政策和执法工具，以打击不良行为者。

中国外交部发言人林剑昨表示，中方一贯反对美方泛化国家安全概念，滥用实体清单等出口管制工具，遏制打压中方企业。美方应停止将经贸科技问题政治化、工具化、武器化。

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