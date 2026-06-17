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杭州女模特儿接商拍3.5小时 被指眼凸鼻凹「丑样」拒付酬兼反索偿

即时中国
更新时间：06:40 2026-06-17 HKT
发布时间：06:40 2026-06-17 HKT

浙江有女大学生兼职模特儿，早前接下一间美容机构的商拍工作，拍摄3.5个小时后，被对方指她丑样取消合作，不仅拒绝付酬，还反被索赔误工费。

被质问是否「颜值诈骗」

浙江电视台「1818黄金眼」报道，身高165厘米的女大学生小陈（化姓），是兼职模特儿，半年间接过十多个商业拍摄。

5月底，小陈接到当地的美容机构「眉匠美学」邀请，小陈事前已提供模卡、素颜影片及照片，并确认自己刚染浅的眉毛不影响拍摄后，双方约定6月5日到杭州门店拍摄。

到拍摄日时，小陈忙碌配合拍摄，工作了3.5个小时后，遭营运人员突然取消合作，对方主管更在电话中骂小陈「眼睛凸、鼻子凹、嘴巴凸」，还质问她「长这样为什么要当模特」，甚至指控她是「颜值诈骗」。

小陈已就事件报警，正向对方追讨报酬、影响其他工作的损失等，共1340元。

「眉匠美学」以文字回复指，模特照片与本人存在落差，影响拍摄进度，「我们当天安排三位运营+一位操作老师，浪费一整天时间，累计损失1800」。

事件引起网民强烈批评，指店方行径过份。压力之下，小陈15日指，店方已转帐1400元人，并指出言不逊者为已离职的营运主管。

 

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