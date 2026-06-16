屡涉食安问题遭官方约谈 山姆中国更换董事长

美国零售巨头沃尔玛旗下在中国的山姆会员店，因频现食安问题近日被国家市场监管总局约谈。据天眼查App显示，沃尔玛（中国）投资有限公司（即山姆总部）15日发生工商变更，MUK SOOK YEE卸任法定代表人、董事长，由刘鹏接任。

刘鹏接替 曾任职阿里巴巴

沃尔玛（中国）投资有限公司即山姆总部，成立于2003年，由沃尔玛中国有限公司全资持股。内地澎湃新闻报道，去年10月底，刘鹏加入沃尔玛中国并担任山姆会员店业态总裁，他曾就职于阿里巴巴、好孩子中国、苏宁电器、海尔集团等多家企业。

央视新闻早前报道，针对一段时期以来监管发现和媒体曝光的山姆线下门店及线上网店多发的食品安全问题，市场监管总局依法对山姆总部负责人进行了责任约谈，要求其严格按照相关法律法规规定开展食品经营活动，切实保障公众饮食安全。

山姆方面回应称，「针对约谈中监管部门所指出的问题与整改要求，我们完全认可、深刻反思并诚恳接受。对于相关问题给会员带来的困扰与不便，我们深表歉意。」山姆方面又称，公司已由管理层牵头成立专项整改工作组。