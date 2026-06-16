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湖南女困电梯半小时 保安开门救援时坠井底亡

即时中国
更新时间：17:22 2026-06-16 HKT
发布时间：17:22 2026-06-16 HKT

湖南日前发生电梯故障命案。有10名住客因屋苑电梯故障，被困近30分钟，保安员开门救人期间，一名49岁女子跌入升降机井重伤，送院抢救无效身亡。当地公安已介入事件调查。

头骨碎裂抢救20小时不治

据死者女儿在网上提供的资料指，黄姓女死者10日于湖南省永州市祁阳市一屋苑乘电梯期间，与另外9人被困，经不断按紧急掣近30分钟，屋苑保安持锁匙打开升降机会。

由于电梯当时在一楼中间位置，黄女士在跳出距地面约1米的升降机时，意外从空隙跌落升降机槽重伤。

死者女儿指，母亲头骨碎裂，经20小时抢救不治。她质疑屋苑保安未有等待电梯公司或消防到场，便擅自开门救人，要负上责任。

涉事屋苑的物管处工作人员指，对事故感难过，目前公安已在调查。

 

 

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