朱一龙太鼓风波｜Lululemon长城活动被踢爆用日本太鼓 涉虚假宣传主办方致歉

知名运动品牌Lululemon上月底在北京黄花城水长城举办大型瑜伽嘉年华活动，期间品牌大使、内地顶流演员朱一龙参与了长城击鼓表演。品牌方对外宣传该环节为「擂响中华大鼓」，未料事后被多名打击乐从业者及网民踢爆，现场使用的鼓具疑似为「日本太鼓」，引发轩然大波。事件在内地社交平台持续发酵，直至6月16日，lululemon终于发布道歉声明。

「中华大鼓」变「鬼太鼓」？

据内媒报道，5月30日朱一龙以Lululemon品牌大使身份参与长城瑜伽活动。活动影像传出后，多位打击乐专业人士指出，现场鼓具的形制（桶状鼓身、红色交叉绳索固定）及倾斜架设的演奏方式，均是日本「鬼太鼓」（长胴太鼓）的标志性特征，与传统中国大鼓存在本质差异。由于长城具有浓厚的民族历史象征意义，在该处敲击源自神道教与武士道精神的日本太鼓，被批评为对民族情感的严重冒犯。

有粉丝随后出面护航，指出合作的鼓团曾凭复刻唐朝「羯鼓」获奖，坚称现场所用的是失传古鼓的复刻版。但反对声音反驳指，羯鼓在宋朝已式微，且活动中的鼓尺寸与传统羯鼓不符，更接近日本太鼓。

内部文件疑称「太鼓」

令事件进一步升温的，是一张网传的内部活动流程表截图。有律师指出，该截图显示活动环节原本直接标注为「太鼓」，但品牌方对外宣传时却改称为「中华大鼓」。若该文件属实，Lululemon恐面临极大的法律风险，涉嫌违反《广告法》中「引人误解的商业宣传或虚假宣传」。

至于朱一龙的责任，法律界人士分析认为，道具由品牌方及承办团队提供，要求一位非打击乐专业的演员在现场辨别东亚鼓具谱系，已超出其法定的合理注意义务，故艺人不应是事件的主要责任方。

目前，朱一龙仍有两部重磅电影待播，无端卷入「文化争议」令其公众形象面临考验。

lululemon向公众及朱一龙道歉

运动品牌Lululemon 16日发布道歉声明，称高度重视社会各界的反馈，并表示由于在相关专业认知上的局限，未能在前期充分识别潜在争议，也已充分认识到在鼓乐表演的前期策划与审核过程中，应更加审慎和周到，并向公众及朱一龙致歉，同时下架所有相关宣传。