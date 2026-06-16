荔枝王｜6颗增城挂绿卖¥480不算贵？ 曾创单颗55万天价世界纪录

正值荔枝当造季节，内地网上近日掀起一场关于「天价荔枝」的热烈讨论。一名网友发帖表示，自己买到了堪称「最贵荔枝」的珍稀品种「增城挂绿」，仅仅6颗便要价480元人民币（下同），折合平均一颗高达80元，引来大批网民惊呼「实在吃不起」。对此，涉事网店客服理直气壮地回应称，该品种「品质出众，送礼很体面」，与其他普通荔枝「不能相提并论」。

礼盒装网上售价悬殊

据内媒报道，在各大电商平台发现，同属「增城挂绿」品种的荔枝价格相差极为悬殊。最便宜的6颗礼盒装仅售58元，但标榜「高端、二代大树果」的店舖，价格则横跨至高达千元。

其中一家网店以934元的高价出售一盒仅有6颗（约重200克）的礼盒装。当记者询问其口感与一般荔枝有何不同时，客服仅傲慢回复：「东西不一样，不能相提并论。」另一家网店更开价1,207元两盒（每盒6颗），客服强调产品采用顺丰空运直发，因「果肉细腻多汁、核小味甜」而极显珍贵，许多老顾客买来送礼，保证「新鲜又体面」。然而，这些动辄近千元的网店页面上，均没有任何消费者的实际评价。

「荔枝王」身世显赫

事实上，「增城挂绿」因果实成熟时红紫相间，且有一条标志性的绿线直贯到底而得名，果肉爽脆清甜，向来被誉为「荔枝之王」，在清代更是朝廷贡品。据清代县志记载，嘉庆年间因官吏藉贡品之名勒索百姓，村民不堪重负而将全县的挂绿荔枝树砍光，最终仅存县城西园寺（今挂绿广场）的一株母树幸存至今。这棵拥有400多年历史的「西园挂绿」极为弥足珍贵，在2002年的拍卖会上，一颗西园挂绿母树结出的荔枝，曾创下55.5万元人民币的天价成交纪录，并成功刷新健力士世界纪录。

如今市面上销售的增城挂绿，全是由这棵西园母树一代代嫁接而来的后代。有果农透露，嫁接的代数越多，结出来的果实品质便越差，价格也越便宜。现时市面上能买到的多数是第三至四代，而网售价格高达上百元一颗的，多数声称是极为罕有的「二代挂绿」。