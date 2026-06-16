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人鹅MMA｜内蒙男湖中游水练「三项铁人」 黑天鹅护「地盘」激战｜有片

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更新时间：11:50 2026-06-16 HKT
发布时间：11:50 2026-06-16 HKT

内蒙古包头奥体公园近日发生一宗罕见的「人鹅冲突」。一名男子违规跳入公园湖中游泳，疑误闯黑天鹅领地，遭黑天鹅猛烈驱赶攻击。双方在水中展开多轮「搏斗」，男子迟迟不愿离开，画面被在场民众拍下，引发网民热议。

湖边警示禁止游泳

据公园工作人员及多间内媒报道，事发于6月14日。画面显示，一名男子进入包头奥体公园的人工湖中游泳，疑闯入了湖中黑天鹅的栖息领地。随后，一只黑天鹅对该男子展开攻击，用嘴啄、用翅膀拍打，试图将其驱离。

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男子并未立即离开，反而在水中与天鹅「互殴」，双方经过多轮交锋，水花四溅。整个过程持续了一段时间，男子态度顽固，未有退让之意。

公园工作人员事后向媒体证实，湖中共有三只黑天鹅，已在此生活三年，均未在事件中受伤。工作人员强调，公园湖中明确禁止游泳，岸边设有警示标志，该男子的行为已构成违规。

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铁人三项选手备战？

据公园方面透露，警方接报后已介入调查，正在调取现场监控录像核实情况。该男子在接受警方问询时，自称是准备参加内蒙古自治区第十六届运动会的铁人三项选手。

工作人员表示，若该男子能提供有效的参赛资格证明，可能会免于追责；否则，需为其违规下湖游泳及扰乱公共秩序的行为承担相应责任。

网友反应

事件曝光后迅速在社交平台发酵，话题登上热搜。不少网民对「人鹅大战」的画面忍俊不禁，有人调侃「黑天鹅是公园『聘请』的保安」，亦有网民指出黑天鹅具有强烈的领地意识，特别在繁殖季节攻击性较高。

值得注意的是，此次事件并非孤例。2022年3月，南京一名高校体育生同样因在湖中游泳，遭黑天鹅「暴打」，背部留下满满血痕，当时亦引发广泛关注。

动物专家指出，黑天鹅实行「一夫一妻制」，通常终身相伴，具有极强的领地意识，尤其在水域及巢穴附近，会对任何「入侵者」发起猛烈攻击，其翅膀力量足以对成年人造成伤害。公园管理方及动物保护人士呼吁公众，游园时应遵守规定，切勿违规下水，以免惊扰动物或危及自身安全。

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