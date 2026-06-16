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深圳恶劣天气︱部份往来西九及内地列车取消 全市今日下午停课

即时中国
更新时间：14:30 2026-06-16 HKT
发布时间：16:21 2026-06-16 HKT

深圳出现不稳天气，今日（16日）将北上的港人务必留意。

深视新闻报道，受天气影响，今日部分来往香港西九龙站及内地的高铁列车车次取消。受影响班次包括：

香港西九龙站＞汕头站
G6574；G6392；G6578

汕头站＞香港西九龙站
G6573；G6389；G6577 

香港西九龙站＞肇庆东站
G6580

香港西九龙站＞广州南站
G6582；G6518；G6528；G6584；G6520；G6530；G6538 

广州南站＞香港西九龙站
G6517；G6527；G6581；G6519；G6529；G6583；G6521；G6533

罗湖、南山等区暴雨橙色预警生效

界面新闻报道，深圳市分区暴雨橙色预警信号升级为红色、分区暴雨黄色预警信号升级为橙色。过去3小时，光明区（公明、凤凰、马田街道）累计雨量已达大暴雨，预计未来2小时还将出现40-60毫米降水，深圳市气象台今日12时35分在上述区域发布暴雨红色预警信号。

过去3小时，罗湖区、南山区、福田区、盐田区、宝安区、珠江口、深圳湾、龙岗区（南湾、阪田、布吉、横岗、吉华、园山街道）、光明区（玉塘街道）和龙华区（民治、龙华、大浪街道）已出现强降雨，预计未来2小时还将出现30-40毫米降水，深圳市气象台今日12时35分在上述区域发布暴雨橙色预警信号。全市进入暴雨紧急防御状态，民众远离低洼易涝等危险区域。

中午时间，「深圳教育」官微发文称，根据市气象台研判红色暴雨预警信号将持续到下2时后。市政府根据相关指示，宣布全市停课。

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