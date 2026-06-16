宝马女司机失控直冲丧宴 惨酿1死7伤｜有片

江苏南通市发生一宗致命交通意外。一户村民昨日（15日）在家门前为逝去亲人办丧事，并搭建大棚宴请前来帮忙的邻里亲友。岂料，一名女司机在现场附近驾驶一辆白色宝马私家车时，疑因倒车操作失当，车辆突然失控高速冲向人群聚集的用餐棚内。

巨大冲击力瞬间撞塌整个大棚，桌椅被撞至粉碎，更有人被撞飞落河。意外最终造成1人死亡、7人受伤，涉事女司机已被警方当场控制。

宝马失控冲撞桌椅碎满地

江苏省南通市如东县大豫镇人民政府通报，事发于周一（15日）上午8时许，地点为该镇巩王村一户村民家门前。当时现场正值白事，多名村民及亲友正聚集在临时搭建的帐篷内落座用餐。就在众人毫无防备之际，停在附近的一辆白色宝马突然失控，直冲向宴席棚架。

目击者拍摄的影片显示，伴随着刺耳的撞击声与惊呼声，大棚支架被当场撞断倾侧，桌椅碗筷散落一地，现场一片狼藉。肇事宝马在连环冲撞后停在路旁的河边，多名伤者痛苦倒地，甚至有村民在混乱中被波及，连人带椅跌入河中，需由旁人急忙合力救起。

涉事女司机已被控制

意外发生后，当地的公安、消防及衞健等部门迅速派出大批应急人员赶赴现场，协助抢救伤者并安排送院。大豫镇政府于昨晚发布最新情况通报，证实截至15日下午6时，事故已造成1人经抢救无效死亡，1人伤势较重仍留在加护病房，其余6人伤情平稳，暂无生命危险。

经警方初步调查，事故起因证实为「驾驶人倒车时操作不当」，怀疑有人在慌乱中误将油门当作煞车踩下。目前，涉事女司机已被警方控制，事故的具体责任认定、善后处置及赔偿工作仍在进一步调查中。有网民看过影片后悲叹，本已是送别逝者的伤心时刻，如今又因一场低级驾驶失误添上新亡魂，对涉事家庭而言无疑是雪上加霜。