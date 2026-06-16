36岁单亲爸参加幼稚园亲子马拉松猝死 与儿拖手相成最后合照

陕西商洛市上月发生一宗悲剧，一名年仅36岁的父亲参加儿子幼儿园的「亲子迷你马拉松」期间猝死。当地警方已排除刑事成份，但家属质疑校方未为参赛人员购买意外伤害保险，同时有救援不力之嫌。截至目前，当地公安、教体、卫生等部门已对事件展开调查处理。



红星新闻报道，事发于5月30日上午，柞水县城区第一幼儿园举办第四届「一路童行 为爱奔跑」亲子迷你马拉松活动。全校学生及家长参与，每名学生由一名家长陪同参加。

校方未为参赛者买保险

36岁的董端当日陪同大儿子参赛。红星新闻

36岁的董端当日陪同大儿子参赛，拖手照成为父子最后合影。红星新闻

36岁的董端死亡证明。红星新闻

36岁的董端当日陪同上大班（高班）的大儿子参赛，前妻胡女士则陪同上中班的小儿子跑步。跑步途中，董端拉著大儿子的手，孩子曾回头张望。这张照片，成了父子俩最后的合影。



上午8时21分，董端突然捂住胸口，走了两步后倒地。大约5分钟后，120医务人员赶到，急救后将董端送往医院抢救，但最终证实死亡。警方事后介入调查，并告知家属，排除刑事案件，家属签字认可。

家属质疑校方施救不力

不过死者胞妹董瑞表示，哥哥倒地后，现场无人能第一时间进行专业施救，直到医护人员赶到。而且，事发后由途人报警，而非校方工作人员。家属认为，园方在整个活动中未尽到安全保障义务，缺乏医疗安全保障。

董瑞表示，哥哥有高血压，但此前并无明确的心脏病史。校方在赛前未要求参赛家长提供体检报告或健康证明；校方亦未为参赛人员购买任何意外伤害保险。家属认为应急预案缺失，定点救护车距离事发地约500米，但未能及时发挥作用，从8时21分倒地到被送医，错过了「黄金四分钟」救援时间窗口。



目前，董端的遗体仍停放在殡仪馆，未火化安葬。报道指，截至目前，当地公安、教体、卫生等部门已经对事件展开调查处理。在事发后，当地相关部门组织双方进行了多次沟通，但是在责任划分和死亡赔偿上未达成共识。