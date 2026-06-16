Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

长沙跻全国微短剧产业十强  文创园48小时完成AI漫剧

即时中国
更新时间：07:30 2026-06-16 HKT
发布时间：07:30 2026-06-16 HKT

湖南长沙近年除了推动各类新型消费外，也锐意发展文创产业。其中马栏山视频文创园聚集了4000多家「文化+科技」型企业，6.4万名音视频产业人才，涌现马栏山音视频实验室等22个研发创新平台。

相关新闻：长沙化身网红市︱新消费引爆跨城游客潮 全球最大零食店月吸逾百万人流

「看到这些电影镜头感觉非常震撼。」6月15日，参加「青春长沙 引力之城」长沙行的媒体代表，在马栏山视频产业园，被一组长镜头吸引，它涵盖28-85mm、75-250mm两大焦段，广角、中长焦无需频繁换镜头，就能实现流畅切换。今年，这组镜头助力央视春晚拍摄，为观众呈现东方美学魅力。

平常，在手机上看照片和视频，都是二维平面。观看3D、VR画面，往往需要专业的VR眼镜或者3D设备才能实现。但在马栏山音视频试验室，最新的黑科技解决了这个问题。

「当你在手机上轻轻拖动照片，系统就会根据极其精细的场景建模，瞬间为你渲染出对应视角下的全新画面。」马栏山视频算法工程师胡颖介绍，即使是靠几张普通的照片，人工智能也能「脑补」出不同部位之间的景深和空间位置，让静止的画面变得立体、真实。

除此之外，更多的黑科技展现人前：48小时完成AI漫剧全流程渲染、10分钟实现文物高精度数码复刻…… 

2025年，长沙音视频装备产业集群产值达到1600亿元（人民币，下同），跻身全国微短剧产业综合实力十强，音视频、动漫游戏、AI文创等新业态蓬勃发展。

产业崛起背后少不了政策扶持。长沙市出台「马栏山人才十条」「演艺新空间十条」「微短剧十条」等10项政策，新设立规模22亿元的文化科技创业投资基金。对初创企业给予最高20万元资源支持，对重点企业给予最高200万元支持，对龙头企业的支持最高达500万元。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
家居装修
17小时前
吴文忻追思弥撒丨彭秀慧代闺密澄清最后冇离婚 指陈剑陵以「丈夫」身份处理后事：同两女关系好好
吴文忻追思弥撒丨彭秀慧代闺密澄清最后冇离婚 指陈剑陵以「丈夫」身份处理后事：同两女关系好好
影视圈
13小时前
莫雷拉将前往美国作短期客串。
马场浮世绘│莫雷拉转战美国
马圈快讯
16小时前
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
时事热话
16小时前
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
时事热话
19小时前
商台高层当奴被指言行虚伪 前主持云海直斥「呕心」 爆电台欺凌文化严重：年轻DJ被打压
商台高层当奴被指言行虚伪 前主持云海直斥「呕心」 爆电台欺凌文化严重：年轻DJ被打压
影视圈
16小时前
世界杯2026｜40岁钢门禾仙夏一战封神 7扑救零封西班牙 IG追踪者5万变200万
世界杯2026｜40岁钢门禾仙夏一战封神 7扑救零封西班牙 IG追踪者5万变200万
足球世界
1小时前
八乡帛事争路｜村长愤慨怒斥崔老板讲大话：唔系人嚟，一啲感情都无
八乡帛事争路｜村长愤慨怒斥崔老板讲大话：唔系人嚟，一啲感情都无
突发
13小时前
廖志强今被颁令破产。苏正谦摄
欠债逾290万 大班面包西饼主席廖志强被颁令破产
社会
21小时前
长者沙田过海睇病「大旗」都拒载 的士同行目击大叹「呢行自己搞死自己」 两老转车一句话晒高EQ获赞｜Juicy叮
01:02
长者沙田过海睇病「大旗」都拒载 的士同行目击大叹「呢行自己搞死自己」 两老转车一句话晒高EQ获赞｜Juicy叮
时事热话
23小时前