长沙跻全国微短剧产业十强  文创园48小时完成AI漫剧

湖南长沙近年除了推动各类新型消费外，也锐意发展文创产业。其中马栏山视频文创园聚集了4000多家「文化+科技」型企业，6.4万名音视频产业人才，涌现马栏山音视频实验室等22个研发创新平台。

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「看到这些电影镜头感觉非常震撼。」6月15日，参加「青春长沙 引力之城」长沙行的媒体代表，在马栏山视频产业园，被一组长镜头吸引，它涵盖28-85mm、75-250mm两大焦段，广角、中长焦无需频繁换镜头，就能实现流畅切换。今年，这组镜头助力央视春晚拍摄，为观众呈现东方美学魅力。



平常，在手机上看照片和视频，都是二维平面。观看3D、VR画面，往往需要专业的VR眼镜或者3D设备才能实现。但在马栏山音视频试验室，最新的黑科技解决了这个问题。



「当你在手机上轻轻拖动照片，系统就会根据极其精细的场景建模，瞬间为你渲染出对应视角下的全新画面。」马栏山视频算法工程师胡颖介绍，即使是靠几张普通的照片，人工智能也能「脑补」出不同部位之间的景深和空间位置，让静止的画面变得立体、真实。



除此之外，更多的黑科技展现人前：48小时完成AI漫剧全流程渲染、10分钟实现文物高精度数码复刻……



2025年，长沙音视频装备产业集群产值达到1600亿元（人民币，下同），跻身全国微短剧产业综合实力十强，音视频、动漫游戏、AI文创等新业态蓬勃发展。



产业崛起背后少不了政策扶持。长沙市出台「马栏山人才十条」「演艺新空间十条」「微短剧十条」等10项政策，新设立规模22亿元的文化科技创业投资基金。对初创企业给予最高20万元资源支持，对重点企业给予最高200万元支持，对龙头企业的支持最高达500万元。