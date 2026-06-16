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浙江小县取消中考选拔 全员直升高中

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更新时间：08:52 2026-06-16 HKT
发布时间：08:52 2026-06-16 HKT

全国首宗！内地中考临近，浙江舟山嵊泗县取消中考选拔、全员直升高中的举措冲上网络热搜。新政实施一年，当地生源外流相较5年前大降10%。当地教育局表示，政策有效吸引生源回流，不少早年迁出海岛的家庭也重返故土，破解了人口小县的教育发展困境。

生源回流重返故土

内地海报新闻报道，嵊泗县由631个岛屿组成，是典型的海岛小县。当地年轻人多外出求学务工，人口自然增长率连续28年负增长，全县常住人口仅6.5万，每年初中毕业生仅约300人。

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即使全县只有一间高中，但学位也不紧张。在此背景下，嵊泗列岛从去年起全面取消中考选拔。当地教育局工作人员表示，这项举措并非取消中考，意在稳住本地生源，学生仍需参加考试，只是弱化中考分数选拔功能。

「我一点都不焦虑，反正愿意读高中就能直升，不用拼分数。」嵊泗县初级中学初三学生张伟（化名）表示。来自安徽的张洪杰一家也是政策受益者，他和妻子常年在嵊泗县经营餐饮，3个孩子留守老家，大女儿成绩处于中下游。在竞争激烈的老家县城，大女儿基本没有考入普高的可能，于是他们举家搬入海岛，让大女儿得到上高中的机会。

嵊泗并非孤例。黑龙江省伊春市嘉荫县是人口不到6万人的小县，去年9月起推行初高中贯通培养，试行高中免试入学。
 

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