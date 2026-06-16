中国观察：点名菲防长家族 中方或加码制裁

近期菲律宾国防部长特奥多罗的涉华言论，让北京火冒三丈。他在新加坡香格里拉对话会上，不但指控中国是南海准则推进的最大阻碍，还抹黑中国无偿援菲的化肥、燃油物资是「地缘政治骗局」，并公开赞赏曾殖民东南亚的日本为「模范国家」。中方上周宣布制裁他及其家属后，特奥多罗未收敛，继续指责中国「行恶」，称自己只是说出真相。

昨日中国官媒央视旗下「玉渊谭天」专门发文，强调这是中国首次制裁外国现任国防部长，明言「特奥多罗的问题，性质尤其恶劣」，「中方已经觉得今后没有条件、没有必要再和他进行任何沟通」。看来，中方已经忍无可忍。

相关新闻：中方制裁菲律宾防长及其亲属 禁进内地及港澳

文章罕有地图文并茂「起底」特奥多罗的政商家族版图，并附上两张图表，指其父亲曾是菲律宾社会保障系统负责人，母亲曾是菲律宾议员，家族长期活跃于政商两界。他的长辈长期掌控菲律宾知名综合企业生力集团，业务覆盖食品饮料、能源基建等。特奥多罗本人也常年活跃在菲律宾金融、矿业、地产等多个领域。

不同于以往仅针对个人出入境、双边往来的浅层制裁，看来特奥多罗若不收敛，中方有意瞄准其政商家族版图。玉渊谭天直言：「（中方）制裁的重点，不再只是让政客承担外交压力，而是让整个利益网络重新计算对华挑衅的成本……任何与特奥多罗所在的家族、资本网络保持深度关联的主体，都必须重新评估自己的选择。」

文章最后警告，「未来，如果还有人继续挑衅中方主权，中方仍然可以从多个方向同步发力。今天，只是第一步。」

小马可斯政府上台快4年，菲律宾亲美势力抬头，持续在南海同中国抬杠，近期更与日本右翼政府越走越近，展开划界谈判。此次，中国官媒的严厉警告可谓「画公仔画出肠」，向菲律宾政坛传递明确底线：挑衅不再是零成本政治表演，「勿谓言之不预也」。

纪晓华