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21冻品车「迷路」千里河南被扣 泌阳市监原局长等被查

即时中国
更新时间：21:10 2026-06-15 HKT
发布时间：21:10 2026-06-15 HKT

内地日前揭发「21车冻货跨省偏航被查扣」事件，引起关注。涉案冻肉车原本来自两广湖南等地，却不约而同驶往千里外的河南泌阳，遭当地市监局以不同理由扣查。泌阳县联合调查组15日指，已对泌阳市监原局长王磊，市监执法大队中队长张兴采取留置措施审理。

冻品被贱价拍卖

河南泌阳县联合调查组6月15日发公告，针对「21车冻货跨省偏航被查扣」事件，目前已对县市场监督管理局原党组书记、局长王磊，县市场监督管理局综合行政执法大队三中队中队长张兴采取留置措施，正在审理中。该案涉及的其他违法人员和查扣货物的处置工作也在同步推进中。

河南泌阳市监局原局长等2人遭留置调查。
河南泌阳市监局原局长等2人遭留置调查。
21辆冻品车离奇走错路到千里外的河南，全遭泌阳市监局扣查。封面新闻
21辆冻品车离奇走错路到千里外的河南，全遭泌阳市监局扣查。封面新闻

据封面新闻、极目新闻报道，2025年7月至2026年1月，21辆来自广西、广东、湖南、重庆等十省市的冷冻货车，车上猪脚、鸡爪、牛杂等冻品，原本发往两广、湖南等南方地区，却神奇地全部「偏航（走错路）」，驶至千里外的河南小城泌阳，然后被精准截查。

上述货车全被以「检测不合格」、「无主货物」等为由，遭扣查销毁或拍卖。报道指，被查的冻品车，有些猪脚冻品价值达20万人民币1辆。

巧合的是，多名被扣货货主均是在「运满满」平台，以低于市价30%下单。但货车离奇驶往河南，在抵达泌阳出口前1小时内，执法单位便会收到格式、内容极相似的举报。

即使货主有检疫证明和交易合同，证明货物合格合法，也会被指是「无主货物」，申诉无门，最终被拿去当地以数万元贱价拍卖。

网民斥比土匪还黑

至于涉事的迷路司机，则全都以「不要运费」，著货主自己到河南提货。

由于事件过于诡异，被揭发后引起社会极大关注，质疑当中涉及不法利益，「故事太离奇  离谱到人们看了后觉得不现实」、「土匪黑社会见了也得喊一声爷爷」、「应该叫河南泌阳县集体贪腐案」、「简直是诈骗加黑社会」、「比土匪还黑」、「现代社会越来越透明的监督，反而引发越来越大胆的抢夺」。

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