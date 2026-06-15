山东¥3亿「豆腐渣」工程︱国家项目「实心底座」仅表面抹水泥 石屎可一手撕开

近日，内地一项被列入国家发改委重点工程的「北斗智慧监测系统」项目，遭民众爆料在山东济潍高速（淄博段）沿线惊现「豆腐渣工程」。现场多处监测设备的建筑底座被发现与设计图纸规定的整体混凝土浇筑标准严重不符，不仅内部混杂大量碎石、表面仅以薄水泥浆伪装，现场人员甚至「徒手即可掰碎混凝土」，引发内地民众对国家重点新基建工程质量的质疑。

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建筑底座全是碎石

根据内地媒体《江西晨报》的报道，在淄博市淄川区东宝山附近的高速路段看到，沿山体布设的多处智慧监测设备底座已经遭到拆除，而散落的混凝土碎块用手即可轻易掰开，内部材料如同粉末，而且混杂大量碎石，完全不符合正常石屎应有的坚固度。

根据山东省交通规划设计院集团出示的设计图，边坡平台上的设备需浇筑20厘米高、强度等级为C30的混凝土整体底座，设备杆件地下埋深不得少于60厘米，缝隙也须以水泥砂浆填充。

而在山坡或土地地形的设备，则要求底部铺设15厘米碎石垫层，再设置钢筋地笼并进行整体混凝土浇筑，深度需达80至100厘米。

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专家： 未达C30混凝土要求

然而，经建筑业专业人士查看现场照片与影片后指出，C30混凝土立方体抗压强度标准值为30兆帕（MPa），相当于每平方厘米可承受约300公斤压力，是确保结构安全与耐久性的基本指标。

他指出，现场底座一碰就碎，明显存在石屎品质缺陷，实际强度远未达C30标准，表面更像只是普通水泥砂浆抹层，涉嫌严重偷工减料与未按图施工。

但是，施工集团「山东高速资讯集团」的负责人则回应，5000套设备施工是陆续进行，中间确实有一部分达不到品质要求，不过验收前业主会要求检测、发现问题并处理，最终达到验收标准。

这项被戏称为「手撕工程」的「北斗高精度智慧监测系统」项目，是总投资近3亿元人民币（含中央资金4500万元）的国家重点防灾工程。

而项目则由资产1.8万亿元的「山东高速集团」旗下子公司承建，原定研发云平台、大数据中心，并在高速公路边坡、桥梁等设施安装5,000套北斗监测设备，专门用作防范山体滑坡。