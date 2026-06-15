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恶意碰瓷？︱上市公司告¥8店「渝见小面」惹众怒 「遇见小面」遭集体退款︱有片

即时中国
更新时间：15:43 2026-06-15 HKT
发布时间：15:43 2026-06-15 HKT

内地连锁餐饮品牌兼上市公司「遇见小面」日前起诉一家每碗仅售8元（人民币，下同）的「渝见小面」夫妻店，引发社会高度关注，尽管品牌方随后紧急撤诉、创办人公开致歉并宣布无偿赠予商标，仍未能平息民愤。大批不满大企业「恶意碰瓷」的消费者纷纷发起退储值抵制，多地更涌现退款受阻的投诉，令这场商标纠纷演变成严重的品牌公关危机。

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「卖1000碗面也不够赔偿」

在河南南阳生活，来自重庆的毛女士，于今年6月3日收到法院传票。连锁餐饮品牌「遇见小面」以「侵害商标权纠纷」为由将其告上法庭，开庭时间原定于6月17日。

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据了解，这起纠纷源于近两年前的一项创业。2024年8月，毛女士与丈夫在当地开办了一家名为「渝见小面」的小吃店，主营每碗售价8元的重庆小面。不料这家主打平民价格的街边小店，如今却身陷跨省商标法律诉讼。

据媒体于6月11日至12日的报道，店主毛女士在受访时表达了沉重压力。她透露对方律师曾开出撤诉条件，要求赔偿人民币七至八千元。若以每碗小面的售价计算，这意味著她「至少需要卖出1000碗面」才能凑足款项，而且尚未扣除各项经营成本。

然而，事件在舆论关注下迅速出现转折。6月12日晚间，毛女士收到自称是原告方律师的讯息，告知「遇见小面」已准备撤回起诉。

创办人致歉「送商标」救火

随后于6月13日，「遇见小面」官方发布《关于商标事件的说明》，正式确认已进行沟通并将撤销诉讼，同时承诺将反思现行的商标维权流程。

两天后，6月15日，该品牌创始人宋奇更进一步发表公开致歉信，宣布无偿赠予毛女士「渝见小面」的商标，并即刻中止与该外包法律事务所的合作。

大公司被质疑「恶意碰瓷」

尽管连锁品牌「遇见小面」宣布撤诉，但其起诉个体户的举动仍引发大批消费者抵制，不少储值会员因不满品牌「格局太小」或质疑其「恶意碰瓷」，纷纷发起退款以示声援。

许多内地网友纷纷留言表示，尽管已顺利退回储值余额，但未来绝不会再光顾；然而，社交平台上同时也涌现大量用户，纷纷晒出「退款失败」的截图，也有用户分享退余额的教程。

有用户分享无法退回充值余额。北石同学@小红书
有用户分享无法退回充值余额。北石同学@小红书
也有用户分享退回余额的教程。小红书搜索页面
也有用户分享退回余额的教程。小红书搜索页面

面对消费者在退款时频繁遭遇系统提示、必须联系人工客服排队的欠佳体验，不少网民强烈质疑，品牌方是否因近期退款人数激增，而刻意关闭或收紧了原本便捷的自动退款管道。

 

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