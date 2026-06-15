天津航空︱乘客「尿袋」冒烟 机舱广播：正在组织灭火︱有片

今日（15日），内地网络热传一段九霄惊魂影片。一名网民发帖，其乘坐的航班在飞行过程中客舱内突然冒烟。事后航空公司证实，事源机上有乘客的流动充电器（又称，充电宝或尿袋）冒烟。

网上流出天津航一个航班发生乘客「尿袋」冒烟事件。微博@Air_Fly_ing

网上流出天津航一个航班发生乘客「尿袋」冒烟事件。微博@Air_Fly_ing

网上流出天津航一个航班发生乘客「尿袋」冒烟事件。微博@Air_Fly_ing

网传影片所见，客舱内烟雾弥漫，多名机务人员正在处置，而机上亦有广播提醒：「客舱内出现火情，正在组织灭火，请大家不要惊慌。」

天津航空随后在社交平台发文称，6月15日，由天津飞往揭阳的GS7829航班，一名旅客携带的充电宝出现冒烟情况，机组人员第一时间发现并立即按程序妥善处置，期间机上无人员受伤，机上设施设备无损伤，航班平安落地。

通报提醒旅客，在乘机出行时，优先选择不携带充电宝，如需携带，按照符合「3C认证」等相关要求检查随身携带的充电宝。