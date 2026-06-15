长沙化身网红市︱新消费引爆跨城游客潮 全球最大零食店月吸逾百万人流

由于高铁直达，近年北上湖南长沙消遣的港人越来越多。除了交通便利外，这个两千多年历史古城，积极推动创新消费，成功打造了许多全国知名的爆款品牌，如茶颜悦色、文和友、鸣鸣很忙、金粒门等等，令长沙成为全国新晋网红城市。



6月14日，来自全国各地十多家主流媒体的资深媒体人与自媒体代表，获邀参加「青春长沙 引力之城」2026长沙行，实地感受长沙消费活力。

零食王国「零食长廊」。图：《潇湘晨报》

嘉宾拿尺子测量零食王国巨型零食模型。图：《潇湘晨报》

在几多全门店，消费者在选购自己心仪的产品。图：《潇湘晨报》

几多全国金街店。图：《潇湘晨报》

其中在香港上市的内地新兴零食巨头「鸣鸣很忙」，是今年游客赴长沙的打卡点。这家面积超过1.3万平方米、拿下健力士世界纪录认证的全球最大零食店，自4月开业后，客似云来，首月客流突破104.61万人次，每日营业12小时，几乎每秒就有一人进店。

全球最大零食店人龙排队达2小时

站在零食王国里，每走一步，都是可以拍照发朋友圈、小红书的素材。年轻人举著手机的时间，比买零食的时间还长。六一儿童节期间，这里排队时长一度达到2小时，保安甚至拿起喇叭大喊「千山万水总是情，下次再来行不行？」试图「劝退」 游客。



如今在内地，消费者不仅是在为产品付费，更是在为体验、情绪、社交买单。鸣鸣很忙集团公关部工作人员梁笑告诉记者，他们更愿意把零食王国看作一个持续产出的内容平台，「要让消费者每次来，都能有不一样的感受。」这是中国新消费发展的一个新逻辑。



今年1月召开的国务院常务会议指出，要加快培育服务消费新增长点，支持新业态新模式新场景竞相涌现，增加优质服务供给，解决好信用、标准、安全管理等问题。

长沙文和友。图：《潇湘晨报》

茶颜悦色国风饮品。图：《潇湘晨报》

「长沙新消费品牌之所以不断出圈，不是因为规模大、渠道广，而是因为懂人。」新消费研究院首席研究员黄偲说。例如茶颜悦色用「声声乌龙」「幽兰拿铁」等诗意命名和国风门店，让年轻人获得文化归属感；零食王国用沉浸空间，让年轻人获得快乐。



「这是城市与企业协同共建生态的成果。」黄偲说。一方面，城市提供了深植的消费文化、相对较低的生活成本、开放包容的市场环境，以及政府精准的扶持引导；另一方面，企业反哺城市，带来产业集聚、就业创造和文化升级。二者形成正反馈循环，让长沙成为一个越懂消费者，也越能长出好品牌的地方。