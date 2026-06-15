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山姆超市︱食物安全问题频生 市监局约谈总部要求严格落实责任

即时中国
更新时间：12:26 2026-06-15 HKT
发布时间：12:26 2026-06-15 HKT

深受北上港人欢迎的山姆超市近日被市场监管总局约谈。山姆中国方面今日（15日）回应称，「近日，我们接受了市场监管部门的约谈指导。针对约谈中监管部门所指出的问题与整改要求，我们完全认可、深刻反思并诚恳接受。对于相关问题给会员带来的困扰与不便，我们深表歉意。」

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山姆中国方面指出，「目前，公司已由管理层牵头成立专项整改工作组，第一时间启动全渠道、全链路专项自查整改。我们将严格遵照相关法规及监管要求，全面优化食安管控和商品品控，严守食品安全底线、提升会员体验。我们将定期向监管部门报送整改进展，主动接受社会各界监督。」

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央视新闻报道，针对一段时期以来监管发现和媒体曝光的山姆线下门店及线上网店多发的食品安全问题，近日，市场监管总局依法对沃尔玛（中国）投资有限公司（即山姆总部）负责人进行了责任约谈，要求其严格按照《中华人民共和国食品安全法》，以及《食品销售连锁企业落实食品安全主体责任监督管理规定》《网络食品销售经营者落实食品安全主体责任监督管理规定》等法律法规规定开展食品经营活动，始终树牢食品安全意识，严格落实食品安全主体责任，自觉践行企业社会责任，严防全链条食品安全风险，切实保障公众饮食安全。
 

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