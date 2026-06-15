人口老化︱养老机械人产业崛起照顾沐浴如厕难题 全国失能长者达4500万

内地人口老龄化加剧，其中不能自理的「失能老年」群体达到4500万，庞大需求推动科企进军养老机械人跑道。微型便携沐浴机械人、二便护理机械人，以及近3万元（人民币，下同）一台的智能移动马桶等产品陆续问世。本月举行的上海老龄产业博览会（简称老博会），多间企业展示新一代适老智能设备，以具身智能、大数据、人工智能等前沿技术，破解居家养老、失能照护等生活难题。

相关新闻：年轻护理员招工难 跨不过处理排泄物心理关口

庞大的失能老人群体背后，是洗澡、吃饭、如厕、出行等生活难题，每个难题都可能催生一个百亿级的机械人细分赛道。据《每日经济新闻》报道，本届上海老博会现场人头攒动。参展企业中，有传统家电巨头海尔展出的AI陪伴机械人，覆盖家务劳作、安全监测、医疗提醒等场景。同时配套推出智能护理床、步入式浴缸、下肢康复机、智能轮椅等硬件产品。

全国失能长者达4500万。新华社

智能移动马桶问世索价3万元

专注护老领域的上海致敬科技近日完成近千万元融资。旗下的微型便携式洗澡机械人主机重量仅4.5公斤，体积与普通电饭煲相当，可直接适配病床居家使用。设备10分钟即可完成洗澡前期准备工作，护理员可单人完成全套作业，给卧床老人「包裹式洗澡」。

另一款能自主移动的智能如厕机械人也引来众多关注。只需轻按一键，移动马桶就能自动从充电位「走」到床边或身边，全程毋须人工搬动。同时，机械人搭载AI视觉识别算法，毋须人工引导，能精准定位，返回排污点（抽水坐厕），完成自动排污。不过，这款智能移动马桶的官方零售价高达28999元，在业内处于中高端价位。

内地失能失智老年人口规模不断扩大。国家医保局数据显示，截至2025年末，60岁及以上人口已达3.23亿，其中失能失智老人约4500万。北京大学一项研究显示，到2030年，国内失能老人规模将超过7700万，失能老人将经历7.44年的失能期。

对于行业整体发展趋势，中国老年保健协会社区养老分会会长李勇指出，中国老龄化具备规模大、增速快、未富先老特征，用户需求已从基础生存照料，转向品质化、尊严化、个性化服务，当下养老产业不缺产品，但仍有许多改善发展空间。



《星岛》中国组