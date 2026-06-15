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安徽景区上演抗日剧场 「太入戏」大叔冲上台打「日军」︱有片

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更新时间：10:35 2026-06-15 HKT
发布时间：10:35 2026-06-15 HKT

日本侵华暴行让无数同胞日本人心怀恨意。近日，有内地景区上演抗日剧场期间，有观众疑太投入而遏不住怒火，冲上台殴打扮成「日军」的演员。

据悉，事发于上周六（13日），地点为安徽蚌埠市禾泉小镇度假区。现场影片显示，演员正在台上进行表演，其间一名身穿黑色短袖上衣中年男子突然冲上台，殴打一名当时扮演「日军」的演员。

演员被带到医院检查

附近工作人员见状，赶忙上台劝阻。男子察觉自己的反应过大，表情显露出不好意思，随即下台回到了自己的座位上。而被殴的「日军」演员亦一度持皮鞭还击。

内地极目新闻报道，发布影片的网民表示，工作人员没有追究男子责任。禾泉小镇度假区工作人员昨日（14日）表示，当时正在表演的是舞台剧《攻打老西门》，事发后他们已带演员去医院检查，其没有大碍。

禾泉小镇度假区工作人员此前在接受采访时表示，他们也是第一次遇到这种情况，此前未加护栏是为方便游客客串，未来会考虑加护栏。
 

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