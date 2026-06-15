中国观察︱大学生「回炉」技校并非社会倒退

曾经，寒窗苦读考上大学，是许多人眼中「跳出体力劳动」的最佳出路。然而，如今不少内地本科生选择放下书本、走进技术院校，拿起扳手、操控机床；多地出台政策，鼓励技校开设针对大学生的技师班，掀起一场颠覆大众学历观的「反向求学」热潮。

真实例子屡见不鲜。浙江有本科毕业生放弃文职岗位，报名技校的汽车维修专业；山东一间技工学校里，本科乃至研究生学历的学员占比攀升；有英国海归女硕士重投高考，目标学校定在大专，希望学习一门技术。有人坦言「坐办公室月薪平平，学门手艺更踏实」。

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过往的刻板印象是「低分才去读技校」，但随着产业变革，学生的就业取态出现重大变化。不管是内地或外国，职场早已不再唯文凭论高低，许多传统文职岗位竞争「内卷」严重，薪金与发展空间渐遇瓶颈。反观高端技能行业如智能制造、新能源、维修保养等领域人才缺口巨大，身怀一技之长的蓝领，待遇及职业认可度节节攀升，部分技师的收入甚至高于普通白领。

学历只是一块敲门砖

其实这样的转变，并非坏事。天生我材必有用，从前社会一味「重学历、轻手艺」，不少动手能力强的学生硬着头皮走学术路，反倒没能发挥出真正的优势。三百六十行，行行出状元，读大学打好知识底子，返技校练过硬手艺，两者结合反倒成了独特优势。

许多职场过来人都明白，学历只是一块敲门砖，实打实的技能才是安稳过日子的「铁饭碗」。高学历人才投身技能行业，既能补上行业的人才缺口，也让大家的职业选择变得多元化。

学历本就没有高低之分，职业更谈不上三六九等，本科生重回技校学技术，并非社会倒退，而是跟着时代变化作出适合自身的理性选择。这样多元又灵活的就业环境，才能造就一个各展所长、安居乐业的社会。

纪晓华