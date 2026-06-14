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广东暴雨︱汕尾陆丰录逾400毫米雨量 揭阳惠来多艘船被冲走︱有片

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更新时间：21:45 2026-06-14 HKT
发布时间：21:45 2026-06-14 HKT

广东东莞、惠州、河源南部、梅州南部和粤东沿海大部份地区14日有大暴雨，截至17时，汕尾陆丰市有气象站录得435.4毫米雨量；揭阳市惠来县有多艘船被冲走，当地宣布明天停课。全省防汛应急响应升至Ⅲ级。

未来三天续有暴雨

据广东气象台消息，14日白天，广东省大部市县多云间阴天，东莞、惠州、河源南部、梅州南部和粤东沿海大部市县出现暴雨到大暴雨，局部特大暴雨。截至17时，汕尾陆丰市华侨管理区第五小学气象观测站录得全省最大雨量435.4毫米。

揭阳市惠来县周日凌晨起降大暴雨，道路如同泽国，当地神泉镇龙江入海口处水流湍急，多艘船被水冲走、相撞。

目前，惠来县已发布防汛Ⅰ级应急响应，该县局部地区降雨量超过100毫米。

据气象水文监测，6月14日8时到17时，有20个镇街特大暴雨，有62个镇街大暴雨，有189个镇街暴雨。

气象台预测，未来三天广东省大部有一次大雨到暴雨局部大暴雨的降水过程，其中南部沿海市县局部有特大暴雨，部分市县伴有8级局地10级的雷雨大风。

 

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