杭州LV︱男友¥9.45万买「全国仅两只」鸵鸟皮包 女友质疑「陈列品」要求退款

男友向女友送上名牌皮包，作为对方生日礼物。岂料女方细看发现手包皮色不一致，质疑手包是陈列品。事件被内地电视台报道，更引起网民关注。



浙江电视台节目「1818黄金眼」报道，事主张小姐上周一（8日）与男友在杭州旅游时经过湖滨银泰in77的LV专柜。店员当时极力推荐一款鸵鸟皮包，称「全国仅有两只」。最终，男友爽快付款送予女友，作为对方的生日礼物。

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张小姐返回酒店后，满心欢喜拍摄影片分享，岂料期间看到皮包侧面有一处颜色与周围明显不均。她随即联络店员，对方起初解释称该色差属于鸵鸟天然纹路，并非瑕疵，但也同意协调调货。



店方后来将全国仅存的另一只同款皮包调至店内以供更换。不过，张小姐却在「小红书」发现，早在去年12月，国内已有不同城市的消费者晒出并在专柜试背过这款手包。她质疑皮包实为被多次触摸的「陈列品」，并非全新。张小姐认为店员亦未尽到详细告知义务，涉嫌刻意隐瞒。

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店方后来以「已进行防尘袋标签姓名缩写刻印」为由拒绝退换，张小姐认为，刻字仅在防尘袋上而非皮包本身，更换防尘袋并不影响二次销售，且其男友付款时虽获告知刻字后不退换，但她本人对此并不知情。



记者日前陪同张小姐前往涉事门店跟进，值班经理与商场管理人员均表示无权即时回应，仅登记了记者联络方式，承诺由相关部门跟进。店员曾提出方案，是让张小姐换购金额不低于94,500元的其他产品，但张小姐拒绝接受建议，坚持要求全额退款。



报道称，店方已将包交由LV公司鉴定到底属不属于瑕疵。