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世界杯2026︱中国旅客墨西哥被劫 当地联合专案组极速拘一涉案人

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更新时间：15:45 2026-06-14 HKT
发布时间：15:45 2026-06-14 HKT

美加墨世界杯正在进行，来自全球的球迷涌到三个国家欣赏赛事。上周三（10日），有中国球迷不幸在墨西哥遇劫，事件再次让外界关注当地治安。而最新消息指，其中一名涉案贼人已落网，另一名疑犯仍在逃。

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另一疑犯仍在逃

事发当日，王先生和同伴李先生抵达墨西哥城国际机场，在乘车前往市区途中，两名骑电单车的蒙面歹徒在机场附近路段，将王先生乘坐的车辆拦截，持枪匪徒洗劫他们的名表和装有现金、护照等财物的随身包，随即逃去无踪。

中国驻墨西哥大使馆接到报案后，领事部门即时联络两名同胞了解情况，再联络墨西哥城公安厅，墨方成立联合专案组跟进案件。

次日上午，在使馆开通「绿色通道」，为当事入快速补办旅行证件。到了当地时间12日，两名中国公民登机踏上归途。墨方13日向中国驻墨西哥大使馆通报，两名涉案嫌疑人中的一人已经落网，案件仍在进一步侦办中。
 

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