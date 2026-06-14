神舟二十三号︱黎家盈上太空3周最新画面 身体「发福」大解构︱有片

神舟二十三号飞船升空已三周，3人乘组第二批画面今日亦公开，让外界了解乘组状态。



中国载人航天工程官方微博「载人航天小喇叭」今日公布3名航天员朱杨柱、张志远、黎家盈在轨新一轮的情况。影片见，男女航天员（太空人）都穿短袖，短裤的情况，各种任务稳定推进之中。

在过去这3个星期时间内，乘组员完成很多任务，其中包括和神舟二十一号航天员乘组完成了在轨交接、在轨轮换，并且完成了神舟二十二号飞船的撤离任务。

航天员已完成载荷出舱

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除了这一个在轨交接、在轨轮换任务外，神舟二十三号航天员乘组完成空间辐射生物学暴露实验装置第四次出舱安装工作。

在这一次载荷出舱任务中，航天员并没有直接进行出舱，而是将纳米酶、放线菌、植物种子三种不同的实验样品安装到舱外辐射生物学暴露实验装置上，然后让它们在舱外进行为期5个月的暴露实验，研究太空辐射对生物样品的深层影响。

影片见，港人最关注的载荷员黎家盈的情况。影片见黎的发型，并不是像在地面那样自然下垂的，头发紥起马尾在微重力下变成「冲天辫」。

此外，由于在失重的环境下，身体的体液就不会有重力作用自然流淌到下肢了，会重新分配，流到下半身的体液会相对少一些，流向上半身的体液就会多一些，这样一来的话，航天员的面部自然就看起来有点「发胖」、「浮肿」等情况。

