深圳华强北︱6岁男童档口主动做翻译 全英语帮外国客解困爆红︱有片

深圳华强北作为全国知名的电子产品集散地，近年吸引了越来越多外国旅客慕名到访。最近，社交平台上流传一段幼儿园（幼稚园）小男孩在华强北协助外国人进行翻译的影片，随即引起网民热烈讨论并在网络爆红。

深视新闻报指，影片中的主角是现年6岁的男童嘉玮。上个月，嘉玮的母亲带他到华强北更换手机保护贴，途中经过一间店舖时，发现店主正与一名外国旅客因语言不通而陷入沟通困境。

嘉玮在华强北店舖充当翻译，为外国游客解决语言沟通问题。深视新闻

嘉玮在华强北店舖充当翻译，为外国游客解决语言沟通问题。深视新闻

嘉玮在华强北店舖充当翻译，为外国游客解决语言沟通问题。深视新闻

老板误会客人要求换屏幕

嘉玮随即主动上前与该名旅客交谈，得知对方仅是希望贴手机保护膜，而非更换手机屏幕。嘉玮随即将旅客的意愿转达给店主。在短短两分钟内便圆满解决了双方的误会。

嘉玮的母亲表示，儿子当时看见双方无法顺利沟通，便鼓起勇气上前提供协助。嘉玮事后更用英语回应道：「The people of China are always happy to help」（中国人总是乐于助人）。

目前就读于罗湖区某幼儿园的嘉玮，平时经常前往母亲亲友在华强北开设的店舖，该处亦成为了他锻炼表达能力的实战场所。

从小进行网上英语训练

随着影片爆红，嘉玮的母亲收到了大量网民私信，询问她是否从事英语培训工作。她对此予以否认，并透露自己的英语其实是与儿子同步学习的。小嘉玮自四岁四个月起开始接受网上英语培训，期间母亲一直全程陪伴在侧共同学习。



每逢空闲，母亲便会带他到华强北朋友的店舖充当义务翻译。经过一个多月的「实战」磨练，嘉玮的英语口语能力与自信心均有显著提升。不少同学在网上看过影片后纷纷向他请教，而热情的嘉玮亦会主动邀请同学一起到华强北练习英语口语。