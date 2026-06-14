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1000斤车厘子慰问员工 雷军座驾被质疑超载

即时中国
更新时间：09:15 2026-06-14 HKT
发布时间：09:15 2026-06-14 HKT

小米CEO雷军前日带1000斤车厘子慰问公司工程师，他发布影片展示自己在车中塞满120箱、600斤车厘子。不过，有网友质疑他属于用私家车违规载货，存在安全隐患。

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封面新闻报道，前日，雷军现身小米位于江苏盐城的测试场，准备了1000斤车厘子看望驻守的研发工程师。在他发布的影片中，雷军驾驶的小米汽车后备箱、前备箱及后排座位一共装了120箱、600斤的车厘子。影片发布后，有网友留言称，「客货混装」「后排座位装货」是违规行为。

雷军昨日回应称，1000斤车厘子是被卡车送到了试验场，他再用小米汽车分装送货，是在封闭道路下进行，并非道路交通安全法定义的「道路」。小米集团董事长特别助理、战略市场部副总经理徐洁云进一步解释，测试场面积很大，超过了1万亩，车厘子要分着搬到园区不同地方，还用车方便。

交警部门表示，按照道路交通安全法实施条例，前后备箱装行李没有问题，但是后排座位放得如此满当，是不允许的，存在安全风险。

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