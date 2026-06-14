云南女南博会购红枣 包装二维码跳黄网站

一名云南女子前日在第10届中国—南亚博览会上购买红枣，扫描商品包装二维码后，跳转页面竟为涉黄网站。涉事公司称，二维码原为企业官方公众号，因长期疏于运营，域名遭境外「攻克」。目前已下架该款商品。

澎湃新闻报道，该女子介绍，她在南博会甘肃展区与朋友拼单购买了四袋红枣，每袋售价25元人民币。她发现，所有红枣包装袋的二维码区域，均被黑色涂层遮盖，无法直接扫码识别。



该女子以为扫码后显示的是商品线上链接，是商家为防止消费者查询线上价格后发现更便宜而刻意遮挡。返程后，她出于好奇，用酒精棉片清理包装袋上的黑色涂层，再扫描二维码，结果直接跳转至内容低俗的色情网站。