海峡论坛昨厦门举行 王沪宁：台民「克服阻碍」参加

第18届海峡论坛大会昨在福建厦门举行，全国政协主席王沪宁致辞时称台湾民众「克服阻碍」参加，充分展现了扩大两岸交流交往交融，并强调两岸同属「一个中国」。 因《逐玉》受到台湾观众欢迎的大陆演员张凌赫亦现身论坛，引发欢呼。台湾陆委会则回应，大陆长期对台采取「假融合、真施压」两手策略，试图掩盖吞并台湾的政治意图。

开幕前，王沪宁会见率团出席论坛的国民党副主席张荣恭等台湾各界人士，讨论两岸交流合作议题。王沪宁在论坛上表示，广大台湾乡亲「克服阻碍」踊跃参加本届海峡论坛，充分表明维护台海和平安宁、改善发展两岸关系，是两岸同胞的共同期盼。

他强调，大陆和台湾同属一个中国，两岸同胞都是中国人，坚决反对台独分裂和外来干涉。

张凌赫亦出现在海峡论坛大会上，引发一片欢呼与掌声，众多与会者拿出手机拍照留念。张凌赫喊话更多台湾同胞跨越海峡到大陆走一走看一看，并为中华民族伟大复兴奋斗。

台湾陆委会昨回应称，大陆长期对台采取双轨并进的「两手策略」，一方面持续以军机舰扰台，另一方面大张旗鼓推促所谓「融合发展」与民间交流，是「假融合、真施压」的欺骗作法。