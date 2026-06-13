高铁安检｜重庆男因开封茅台被拦 3分钟豪饮整瓶妻称仅微醺｜有片

内地高铁安检规定严格，稍有不慎随时要面临「留物不留人」的抉择。重庆一名男子日前携带一瓶茅台酒准备乘搭高铁，但在过安检时被工作人员拦下，理由是其携带的酒类已经开封。该名男子为了不造成浪费，竟然在安检口旁当场「干了」，于3分钟内将一整瓶茅台酒一饮而尽，随后顺利进站乘车。事件引发网民热议，其妻子事后回应指丈夫平时酒量甚佳，喝完后仅呈「微醺」状态，甚至下车后还能与朋友继续饮酒。

铁路部门一律禁带已开封白酒

综合内地媒体报道，事发于重庆一个高铁站。涉事男子携带一瓶已开封的茅台酒过安检时被拦下。根据铁路部门规定，旅客可随身携带包装密封完好、标志清晰且酒精浓度在24度至70度之间的瓶装酒，累计不得超过3000毫升（约6瓶）；然而，散装白酒、自酿酒、包装破损，以及「已开封」的酒类，均被视为存在泄漏等安全隐患，一律禁止携带进站。

面对高档白酒无法带上车的窘境，该名男子不甘将名贵的茅台酒丢弃，随即在安检人员面前展现惊人酒量，在短短3分钟内将整瓶茅台喝光，其后若无其事地通过安检登车。

妻子笑称丈夫未失态

事件片段在网上疯传，男子的妻子钟女士其后回应传媒查询时表示，丈夫平时的酒量确实不错，当日整瓶茅台下肚后也仅是「有点微醺」，在车上及进站时均没有失态或闹事。更令人惊讶的是，丈夫搭高铁抵达目的地后，还能立刻与当地朋友会合，继续「下半场」饮酒聚会。钟女士亦笑言经此教训，下次出门前一定会提前查清铁路的禁带物品规定，以免再次发生尴尬事件。

铁路部门提醒旅客，高铁行李限制十分严格，除了已开封酒类外，酒精浓度超过70%的烈酒、易燃喷雾（如防晒喷雾、超过容量限制的香水）等亦属于禁带或限带物品。旅客在出发前，可透过铁路「12306」手机应用程式详细查询，以免违规。