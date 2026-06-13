上海男幼师溺亡｜室友控诉遭家长园长施压 官方全盘否认

上海市徐汇区一间幼儿园的30岁男教师王某某日前不幸溺水身亡，事件在网上引发罗生门。死者的室友在社交平台详细披露时间线，控诉死者生前因处理家长纠纷及照顾特殊学童，遭家长及园方双重施压，更曾连续43小时「未合眼」，最终不堪重负走向绝路。惟徐汇区教育局今日（13日）凌晨发布通报，逐一否认网传指控，确认死因为「生前溺水死亡」。双方说法存在明显出入，令事件真相扑朔迷离。

生前规划旅行突溺亡

据内地媒体报道，自称与王老师合租六年的室友在网上发文，还原了死者离世前三天的遭遇。室友指控，由于班内特殊儿童保育员退休，王老师需独自承担照顾工作，每天提心吊胆。5月28日，王老师因两名家长在群组争吵而被迫居中协调至深夜，期间他两度向副园长求助均遭拒绝。

当地教育局通报。

室友续称，王老师当晚已表露自杀念头并曾企图跳楼，被其拦下。至29日晚，园长与王老师单独谈话至午夜，王老师事后向室友哭诉，园长当著家长面指责他「做错了」。至5月30日凌晨，已连续43小时未合眼的王老师离家，监控显示他步向河边，最终被发现溺亡。室友透露，王老师深得家长喜爱，事发前三天还在满心期待地规划海南旅行。

官方逐条反驳「施压」说法

面对汹涌的网络舆情，上海市徐汇区教育局于今日凌晨发布情况通报。通报确认警方于5月31日发现遗体，死因为「生前溺水死亡」，排除他杀。

通报同时对室友的指控逐一反驳：

关于「特殊儿童保育员退休学校不补人」，官方澄清该园并无「特殊儿童保育员」职位，且已按标准配备特教教师，并未退休。

关于「副园长两次拒绝出面沟通」，官方指是因时间冲突而调整了面谈时间，双方事后已进行有效沟通。

关于「园长当众说他做错了」，官方经与涉事家长核实，确认园长在谈话过程中并未对王老师进行批评与指责。

目前，室友的网络指控与官方调查结果南辕北辙，王老师生前真实的工作压力来源，以及事发前究竟遭遇何事，仍有待当局作进一步深入厘清。

鲍女士报警后的回执。

溺水身亡幼师母亲悲痛发声

据死者母亲鲍女士透露，儿子王某卿是徐汇某幼儿园的一名教师，今年31岁，毕业于赣南师范大学学前教育专业。儿子因溺水身亡，对她来说充满疑惑。她表示：「他幼年时曾和父亲一同游泳，意外呛水，后来就一直怕水，不会主动去水边。」鲍女士称：「他是一个热爱生活、性格乐观开朗的人。平日里，喜欢音乐，常常随口哼两句。」鲍女士表示：「儿子计划7月中旬去海南，生前买了新的衣服、鞋子等，还花1900多元入手了一瓶心仪的香水。他一直很喜欢香水，有30多瓶香水了，他说喜欢香水是热爱生活的表现。」

王某卿生前照片。

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