最大黄金窃案告破 涉2700万元11人落网

江苏南京警方近日侦破一宗特大黄金盗窃案，成功追回全部27公斤黄金制品，总价值超2700万元（人民币，下同），涉案11人全部落网。据悉，这是内地已破获案件中涉案金额最大的黄金窃案，两名主犯拥有硕士学历，因网络赌博欠下百万巨债。

两硕士学历主犯欠下巨债

荔枝新闻报道，5月16日，南京一间金饰店内37件黄金制品不翼而飞，总重近27公斤。警方调查发现，该案为一起精心策划的团伙犯罪，主犯王某某负责总体指挥，童某某实施盗窃，张某某负责接应。案发前1个多月，多人曾多次进入现场踩点。

案发后，童某某搭乘网约车从南京一路前往广西南宁，因没现金支付约7000元车资，竟直接以半块金条抵付。5月18日凌晨，警方在广西宁明县、距中越边境仅约100米处将其逮捕，当场查获8.75公斤黄金。当时他已连续两天两夜未休息，正等待偷渡集团接应。

王某某则于案发当日中午乘飞机潜逃至泰国曼谷。5月23日他在泰国被捕，5月29日被遣返回南京。通过搜查其住处等多处藏匿点，警方成功缴获黄金13.2公斤。5月21日晚，警方在温州龙湾国际机场将准备出逃的张某某抓获。

经查，王某某和童某某两人通过网络联系，两人都是硕士学历，王某某还是南京某大型通讯公司的优秀员工。大学时，两人因网络赌博欠下数百万巨额债务，最终铤而走险。

