蓝牙耳机｜网购热销百万耳机突爆炸 郑州大学生险失聪

蓝牙耳机已成为不少市民的日常必需品，惟其安全隐忧不容忽视。河南郑州一名男大学生于周三（10日）在社交平台发布影片，指自己深夜戴着无线蓝牙耳机看影片时，耳机竟在耳道内突然爆炸。幸好意外未有对其耳膜及听力造成永久性损害，惟涉事耳机已正常使用逾一年，且属于网上热销、销量达数百万副的非杂牌产品，事件随即引发网民对无线耳机安全性的广泛关注。

突爆巨响伴随灼烧感

当事人孙同学受内媒访问时忆述，事发于10日凌晨1时左右，宿舍熄灯后他正戴着耳机，用手机观看影片。期间耳机毫无征兆（无发热或异响）下突然在耳内爆炸。爆炸声响极大，室友一度误以为是手机掉落。孙同学随即感到耳部有轻微耳鸣及局部灼烧感。

相关新闻：ROMOSS｜中国男罗马仕「尿袋」爆炸 毁日本民宿地板赔¥8000

郑州大学生称深夜睇片蓝牙耳机突爆炸。

郑州大学生称深夜睇片蓝牙耳机突爆炸，耳部有轻微耳鸣及局部灼烧感。

网络上关于无线蓝牙耳机爆炸的投诉并不罕见。 网上截图

当事人晒出医院检查的收据。

他于翌日上午前往医院接受详细检查，幸证实耳膜完好无缺，目前耳鸣症状已消退，仅余轻微的耳部堵塞感，听力并未受损。

厂方要求寄回检测

孙同学透露，涉事耳机是他在一年多前根据网上推荐，于主流电商平台花费约70元人民币购买。该款耳机并非廉价的无牌劣质产品，在各大平台上累计销量高达数百万副。他平日使用频率不高，此前使用的一年多内亦从未发现任何异常。

事后他与耳机厂商取得联络，对方要求他将故障耳机寄回进行技术检测，并承诺若证实为产品质量问题，将承担其医疗检查费用。孙同学表示，由于伤势不重，后续不打算进一步追究，故不欲向外界透露品牌名称。

