网红辣妈「3分钟全裸片」误传家长群组 榜一大哥竟是小孩同学爸

湖北一间实验小学近日爆出惊人桃色风波。一名女家长疑操作失误，将「全裸自摸片」误传到孩子就读班级的家长群组，群组内众多老师、家长点开影片瞬间目瞪口呆，相关内容更迅速在微博、抖音等社群扩散。而该女家长被挖出是小有名气的网红辣妈，而其讨好的「榜一大哥」更是孩子同学的爸爸，炸裂剧情引发热议。

综合内媒报道，事发于6月上旬，涉事女家长是平日从事网上直播行业，外型火辣，更私下与小孩同学的爸爸建立起不为人知的「直播主与抖内金主」的关系。当天她为了讨好「榜一大哥」传「全裸自摸片」时疑未仔细确认视窗，误将这段呻吟片直接传至孩子所在班级家长群组。

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据了解，该女家长身穿黄色棉睡衣，对著镜头挑逗，下秒脱下裤子及上衣裸身，开始抚摸身体做出自慰动作，总长度约3分钟。由于群组成员众多，影片曝光后立即引起家长关注。虽然该影片很快遭删除，但仍有人已将画面截图或录影保存，还转传至各大社交媒体。

事件曝光后，「实验小学家长牛逼」、「湖北建始吃瓜」、「建始实验小学瓜」等关键字一度登上热搜，吸引大量网友讨论。截至目前，学校、当地教育单位及警方尚未正式说明。

