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世界杯2026︱杭州咖啡店老板邀4千人观揭幕战 零人到场整晚「拍乌蝇」

即时中国
更新时间：15:18 2026-06-12 HKT
发布时间：15:18 2026-06-12 HKT

2026世界杯今日凌晨开锣，在浙江杭州萧山机场旁一间咖啡店本想藉揭幕战大赚「通宵球迷经济」。店主提早半个月部署，架设大型屏幕投影并备足酒水，更群发邀约4000名熟客。未料等到6月12日凌晨3时揭幕战打响，全店入座率竟然为零。老板最终无奈独自坐下看完整场比赛，意外度过了一个「无人喝彩」的孤独球赛夜。

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「看了球赛和日出」也是收获

咖啡店老板只能自己看完开幕战。观起茶咖.看飞机观景店@小红书
咖啡店老板只能自己看完开幕战。观起茶咖.看飞机观景店@小红书
咖啡店老板只能自己看完开幕战。观起茶咖.看飞机观景店@小红书
咖啡店老板只能自己看完开幕战。观起茶咖.看飞机观景店@小红书
咖啡店老板只能自己看完开幕战。观起茶咖.看飞机观景店@小红书
咖啡店老板只能自己看完开幕战。观起茶咖.看飞机观景店@小红书

根据内媒《潮新闻》报道，杭州萧山机场跑道旁的咖啡店「观起茶咖」老板赵冲，看准世界杯商机，提早半个月斥资数千元人民币增设大型投影、囤积大批酒水零食，并推出80元（人民币，下同）观赛套餐，准备在揭幕战当晚迎来大生意。

赛前一晚，他更向4000名熟客群发讯息宣传，甚至豪言「只要来一个客，就啤酒零食全免费」。

未料现实却极其尴尬。凌晨3时揭幕战开踢，店内入座率竟然为「0」。期间赵冲多次看见有车辆驶近，却都在门口掉头离去。

出于开店的诚信，他拒绝提早关门，索性搬椅子坐下，成了全店唯一的观众。赛后清晨，迎接他的是漫天朝霞，他豁达感叹：这一夜虽没赚到钱和人气，但「看了球赛与日出」也是一种收获。

守了一夜孤独，转机在白天到来。12日上午的第二场比赛，店里终于迎来了两位顾客打破闷局。赵冲透露，咖啡店平时周末客流达两三百人，而且店内的赏球活动完全没有设定最低消费，不花一分钱也能免费入场。

在12号早上，咖啡店老板终迎来两位客人。观起茶咖.看飞机观景店@小红书
在12号早上，咖啡店老板终迎来两位客人。观起茶咖.看飞机观景店@小红书
在12号早上，咖啡店老板终迎来两位客人。观起茶咖.看飞机观景店@小红书
在12号早上，咖啡店老板终迎来两位客人。观起茶咖.看飞机观景店@小红书

面对开局冷清，他对接下来的周末黄金档期依旧充满信心，坚定表示：「今天没有顾客，不等于明天没有，我会坚持等下去。」

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