疲劳驾驶｜深圳网约车司机连踩13.5小时撞柱酿1死 平台安全负责人涉重大事故罪被捕｜有片

深圳市交警昨日（11日）通报一宗严重的网约车致命交通意外。一名网约车司机因连续驾驶达13个半小时，导致疲劳驾驶并撞向石壆，车上一名乘客不幸身亡。深圳交警破天荒将网约车平台纳入事故定责范围，认定平台派单机制存在漏洞需承担次要责任；而该网约车公司的安全负责人更因涉嫌「重大事故责任罪」，已被警方刑事拘留。

平台派单机制惹祸须负责

据深圳交警通报，事发于今年4月16日凌晨4时10分左右。涉事网约车司机李某驾驶营运车辆搭载三名乘客，沿梅观路行驶时，疑因精神不济，车头猛烈撞向道路中央隔离绿化带的标牌柱。强大撞击力导致车辆严重受损，车内一名乘客伤重不治。

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深圳网约车司机连踩13.5小时撞柱酿1死。

深圳网约车司机连踩13.5小时撞柱酿1死，平台安全负责人涉重大事故罪被捕。

警方初步调查证实，事发前司机李某已累计实际驾驶长达13小时29分钟。长时间超负荷行车引发的「疲劳驾驶」，被认定为导致是次惨剧的主要原因，司机李某须承担事故的主要责任。

在深入溯源调查后，交警发现事故背后隐藏着更深层的行业漏洞。交警指出，司机的超长工时与平台不合理的派单规则密切相关；涉事平台在安全管理上存在明显漏洞，未能从源头约束司机的超时营运行为，因此被判定须承担事故的次要责任。

更严厉的是，交管部门查实该网约车公司的安全负责人未尽安全生产主体责任，日常监管流于形式，纵容驾驶员超长时段违规接单。该负责人的行为已涉嫌「重大事故责任罪」，目前已被刑事立案并采取刑事拘留强制措施。

深圳市交警强调，今次调查是网约车行业监管的重要突破，首次形成「事故定责—平台追责—行业整改」的全链条治理体系，明确界定司机与平台的主次责任。

