悠居四季酒店｜新疆女住客半夜惊觉陌生醉汉躺身旁 轰零安保结果大反转

新疆乌鲁木齐悠居四季酒店发生住客安全惊魂事件。一名女子与男友入住悠居四季酒店天山国际广场店，凌晨3时半被男友唤醒后，赫然发现一名陌生男子躺在自己身旁。涉事男子其后证实为酒店另一房间的醉酒住客，疑因醉酒误闯。事主报警后选择私下和解，但事后批评酒店「没有任何道歉和赔偿」。

对面房醉汉入错房

综合内媒报道，事发于6月8日午夜12时，当事人与男友入住该酒店606号双床房，两人各睡一床。至翌日凌晨3时30分左右，事主被男友叫醒，睁眼惊见一名陌生男子躺在身边，她形容当时「震惊、害怕、恐惧都难形容」，男友则躺在另一张床上。

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女事主网上发文。

新疆乌鲁木齐悠居四季酒店。

女事主与男友入住该酒店606号双床房。

事主随即报警及通知前台，经了解，闯入的陌生男子是对面605号房的住客，当时处于醉酒状态，疑因神志不清而误闯。由于该男子「态度良好且并非恶意」，加上事主与男友需赶乘早上7时的飞机离开，最终选择私下和解，对方亦作出赔偿，具体金额酒店方面未有透露。

酒店：住客没有锁门

事主在社交平台发文批评酒店安全管理存在漏洞。她指出，涉事醉酒男子并未在前台登记，酒店的安保措施形同虚设，而客房房门亦未能发挥防护作用。她表示，事发后酒店未有给予任何道歉或赔偿，且不惧任何投诉。

酒店工作人员回应内媒查询时确认事件属实，但指事主「未讲明具体情况」。工作人员解释，涉事房间装有防盗链，但事主「没有拴上，也没有锁门」，房门实际处于未锁状态。酒店翻查闭路电视显示，该名醉酒男子推门进入606号房时「并没有刷卡的动作」，相信是随手推门进入。

事主其后删除社媒上相关帖文，暂未就事件进一步回应。