中国观察：又一中国人民的老朋友离去

日本前自民党总裁、众议院议长河野洋平周一辞世，享年89岁。继去年底前首相村山富市后，又一位深耕中日友好的中国老朋友离去。河野原计划本月底访华，最终未能成行。全国人大委员长赵乐际昨就河野逝世向遗属致唁电。

河野洋平1937年生于神奈川县，当时二战蔓延东亚，父母特意为他取名「洋平」，盼大洋风平浪静。1978年邓小平访日，亲切地同河野说：「为了中日友好，需要太平洋的稳定，所以，我牢牢地记住了你的名字。」

相关新闻：河野洋平逝世︱全国人大委员长赵乐际致唁电 外交部哀悼慰问

河野洋平出身政治世家，父亲河野一郎战后曾任农林大臣、建设大臣等要职，还做过副首相；叔父河野谦三也身居高位，担任过参议院议长。然而，河野洋平是自民党创党以来，唯一曾任党总裁却未能当上首相的例外。

河野洋平最被世人铭记的，当属1993年发表的「河野谈话」。当时身为内阁官房长官的他，顶住党内保守势力的压力，公开承认日军强征慰安妇的史实，并郑重致歉。此番讲话同1995年为二战侵略道歉的「村山谈话」一样，影响深远。

相关新闻：河野洋平｜日本前众议院议长逝世享年89歳 曾承认日军强征慰安妇并道歉

河野洋平2002年因严重肝病，接受了长子、日本前外相河野太郎移植的部分肝脏，次年出任众议院议长。2009年退休后，河野洋平仍积极投入民间外交，担任日本国际贸易促进协会会长，多次率团访华会晤中国领导人。

据日经中文网前编辑委员泉宣道忆述，4月21日，他受邀到访河野宅邸。河野坦白了自己的病情，并透露：「虽然家人反对，但我还是想最后去一次中国」。据称，河野5月底住院后，即使在病床上也一直惦记着访华。

斯人远去，偏偏赶上中日关系跌入近年低谷，且远未看到改善曙光。日本自卫队军事化与右翼鼓噪不断，最新公布的日本《外交蓝皮书》更将中国定位从「最重要双边关系之一」降格为「重要邻国」，今后日本政坛对华友好的声音，恐怕越来越弱。

纪晓华