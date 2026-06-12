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网红机构疑操控心灵敛财 要求学员扮「舞娘」

即时中国
更新时间：08:32 2026-06-12 HKT
发布时间：08:31 2026-06-12 HKT

网红心理机构「全民幸福社」被曝借培训课程，实施心灵操控敛财。导师声称能通过心灵感应为求助者找到心结，有学员借钱上课，甚至被导师要求穿上艳丽裙子扮演「舞娘」，或为他人洗脚、下跪，学习感恩。课程收费从8800至28万不等（人民币，下同）。

课程收费近万至28万

红星新闻昨报道，厦门的小学教师张女士今年初打算学习心理学，寻找教导顽皮学生的方法。她偶然参加全民幸福社的免费沙龙，导师让挑选学员扮演求助者本人及其家属，便能「感应」扮演角色的感受，从而帮求助者找到心结。

红星新闻报道了网红机构「全民幸福社」以培训之名行精神操控、敛财之实的种种套路。
红星新闻报道了网红机构「全民幸福社」以培训之名行精神操控、敛财之实的种种套路。

张女士感觉神秘又好奇，导师还向她承诺会帮她解决烦恼，于是她充值了3万元学费。张女士之后报读一系列课程，每门课都穿插着不同推销。学费不断增加，张女士向父亲借3万元，父亲感觉不对劲，以「涉嫌虚假宣传」为由报案。但警方回复称，该机构属于正常收费授课，暂未发现诈骗行为。

报道称，学员有教师、企业职员、家庭主妇、老板等。有年收入仅5万元的女学员，在该机构学习4、5年，花费约20万元，坦言不学习就觉得「整个人是空洞的」。有学员被导师嫌「太严肃」，被要求穿上艳丽裙子扮演「舞娘」；有人被要求为他人洗脚、下跪。

根据官网，全民幸福社创办于2013年，号称在全国有50多间合作机构、5000多个代理分院。创始人为一对夫妻，曾从事电器批发生意及医院职工，但两人都不在中国心理学会临床与咨询心理学专业注册系统中。

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