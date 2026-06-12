世界杯2026｜深圳打入决赛周？ 比赛官方用球、场馆LED屏幕做代表

美墨加世界杯正式揭幕，绿茵场上虽然没有中国男足的身影，但中国「深圳智造」强势登场。内地传媒报道，本届世界杯的官方用球「三重浪」（Trionda）就产自深圳企业，多个赛场使用的巨型LED显示屏，也由多家深圳公司提供。

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据深圳卫视报道，作为本届世界杯的官方用球，「三重浪」自公布后就成为焦点。它采用了史上最少的4片拼皮结构，内部嵌入先进的500赫兹运动传感晶片，帮助裁判在越位等判罚中作出更为科学的判断，被认为是划时代的足球产品。

而「三重浪」的诞生地，就在深圳光明区一家阿迪达斯（adidas）代工厂。两年间，这家深圳企业依托自研的热粘合工艺等多项核心技术，负责为美加墨世界杯研制官方比赛用球，面板自动化覆膜、精准切割印刷、无缝粘合成型。

世界杯2026｜官方Trionda比赛用球内嵌先进运动传感晶片。

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本届世界杯的比赛用球，全部来自于这家深圳企业，将覆盖支持决赛周的全部104场正式比赛。实际上，这家深圳企业已先后为5届世界杯、4届欧洲国家杯等顶级赛事供应官方用球。

坐在偌大的绿茵球场看球，屏幕至关重要。加拿大温哥华BC Place体育馆，落地超600平方米的中央LED漏斗屏，它是加拿大现阶段规模最大的场馆悬挂式显示系统，将承担7场世界杯正赛的赛事播报、商业展示、现场氛围烘托等关键任务。

世界杯2026｜加拿大温哥华BC Place体育馆。 美联社

这块漏斗屏同样诞生于深圳，由深圳本土企业艾比森承建。另一家深圳企业洲明科技，则为美国、加拿大、墨西哥三地比赛场馆，提供硬件加软件的体育光显解决方案服务。其中，LED显示屏面积近1000平方米，包含墨西哥瓜达拉哈拉体育场等比赛场馆。