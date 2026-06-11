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「你好！中国」亮相香港旅展 推介20省市精品路线

即时中国
更新时间：17:30 2026-06-11 HKT
发布时间：17:30 2026-06-11 HKT

近年中国内地开放多国免签后，入境的外籍游客急速上升，不但带动了旅游产业的发展，也促进了中外人员及文化交流。

第40届香港国际旅游展今日（11日）在香港会议展览中心举行。亚洲旅游交流中心（亚旅中心）受国家文化和旅游部港澳台办委托，打造「你好！中国——启航一程多站」展区，举办中国入境免签政策说明，并协助内地20个省（区市）文旅部门推介入境精品路线。同时，展区还举办了2026港澳和内地游学旅行商洽谈会，以及「熊猫一家带你游」系列图书新书发布会等一系列活动。

本届展区（展台H101）汇聚北京、上海、江苏、浙江等20个省（区市）的优质文旅资源。展区整体布局以「启航」为主线，串联起入境政策宣传展示区、非遗文化演示展示区，入境旅游精品线路、「重走长征路」游学线路等六大核心功能区。

展区还设置了投壶游戏、「熊猫一家」互动、巨型灯塔打卡等趣味环节；身著水手服的工作人员提供导览服务，提升观众参与感。

由亚旅中心主办的「入境旅游精品路线推介会」在主会场召开。各国驻港、驻穗领事机构代表，香港中联办、中国旅游集团、港澳地区旅行商及游学机构代表等百多人出席。互动环节中，工作人员就外籍旅客普遍关心的签证办理、入境流程等问题逐一作了详细介绍，现场交流气氛热烈。

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