天价打赏︱已婚男迷恋女主播2年送¥1700万 老婆嬲爆成功追回一半

网络直播打赏往往是主播的主要收入来源，但巨额打赏随时引发家庭与法律纠纷。近日，北京市朝阳区人民法院审结一宗直播打赏纠纷案，一名已婚男子在两年多内，向心仪女主播累计打赏逾1700万元（人民币，下同），其妻揭发后将各方告上法庭，最终法院判决直播平台须退还近788万元。



北京广播电视台「北京时间」报道，案情指出，事主王先生独自在北京经商，妻儿则留在黑龙江哈尔滨老家。自2018年11月起，王先生迷恋上一名杨姓女主播，在2年多时间内，为对方充值超过7500次，打赏逾44万次，总金额高达1700多万元。其妻李女士发现此事后，愤而将该名女主播、其所属经纪公司及直播平台一并诉至法院。

两年打赏逾44万次

法院审理查明，王先生与杨女士于2019年6月正式见面，随后发展成情侣关系。在交往期间，双方不仅互传如「每天亲都亲不够」等暧昧讯息，杨女士更以「需要守塔」（即在主播连线对战时保持积分优势）及「冲击排名」等为借口，诱导王先生进行大额打赏。在庭审中，王先生对自己竟耗费千万元巨资打赏亦感到难以置信。

法官指出，双方的交往已远超一般主播与粉丝的互动范畴，杨女士以精神恋爱作为诱饵，促使男方作出非理性的巨额消费。同时，法院认定直播平台未有对用户异常的大额消费作出提醒与限制，未尽保护消费者合法权益之义务，存在明显的监管失职。

事主感到难以置信

最终法院裁定，两人在确立恋爱关系前的打赏款项属于正常消费，无需退还；但在确立恋爱关系后的打赏行为，则因违反公序良俗而属无效。法院支持王先生妻子的诉讼请求，判令直播平台须退还787.5万元。