湖南烟花厂爆炸︱1周6官员被查 悲剧酿37死51伤

周四（11日）晚，湖南省纪律检查委员会、湖南省监察委员会微信公众号「三湘风纪」发文，公布湖南应急管理系统3人被查。当中包括：



省应急管理厅安全生产应急救援指挥中心副主任雷敏、长沙市应急管理局原党委委员、副局长钟才发、浏阳市应急管理局党委副书记、局长杨海。

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此外，「清廉长沙」微信公众号上周五（5日）消息，浏阳亦有3名官员同日被查。当中包括：



市委原常委、市人民政府原副市长李翔、市公安局原巡逻警察大队副大队长、二级警长高承见、官渡镇平安法治和应急管理办公室专职副主任刘永祺。

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5月4日下午，浏阳市华盛烟花制造厂发生大爆炸。截至5月8日12时，事故造成37人死亡、1人失联，在医救治51人。国务院事后成立事故调查组，事故进行调查。