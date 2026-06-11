530万年逾千万条长眠之地 全球最深鲸鱼墓地印度洋被发现

央视新闻报导，中国科学院深海科学与工程研究所主导的「全球深渊探索计划」取得重大突破。科研团队在东南印度洋迪亚曼蒂纳深渊（Diamantina Fracture Zone），发现大量鲸类化石及完整鲸落生态系统。该处为目前全球已知最深、规模最大的鲸类化石群分布区。据推算，自530万年前至今，逾1000万条鲸鱼长眠于此。

中国科研团队在印度洋发现全球已知最深、规模最大的鲸类化石群分布区。中新社

此项发现源于2023年的科考行动。团队搭乘「探索一号」科考船，出动「奋斗者」号载人潜水器，于1200公里的深渊底部进行32次下潜。期间共记录5处仍在演化的「活」鲸落及476处化石堆积。该海域遗骸密度极高，每平方公里高达700多具。

中国科研团队在印度洋发现全球已知最深、规模最大的鲸类化石群分布区。中新社

每平方公里最多逾700具遗骸

这座深海「天然古鲸博物馆」保存了丰富的史料。人员初步鉴定出五种喙鲸与两种须鲸，当中除现存的安氏中喙鲸外，更发现一种已灭绝的新品种「迪亚曼蒂纳翼喙鲸」。专家推测，这些巨鲸可能原居或迁徙至此觅食，衰竭死亡后沉入海床。加上该深渊呈「V」字形峡谷地貌，犹如一个巨大漏斗，陡峭侧壁将残骸逐渐汇聚至谷底，最终形成此等奇观。

是次研究将鲸落的发现水深纪录由4200米大幅拓展至近7000米，其发现的深度、规模与时间跨度均刷新了科学界的现有认知，为研究古鲸演化及深海生态提供了一扇极为珍贵的窗口。