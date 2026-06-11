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性无能︱上海汉隐瞒不举无精 法院判婚姻无效

即时中国
更新时间：18:00 2026-06-11 HKT
发布时间：18:00 2026-06-11 HKT

健康婚姻要有爱有性。上海有男子婚前隐瞒罹患少精症、性功能障碍等问题，结果被妻子告上法庭，获法院判胜诉，可以撤销婚姻。

未曾同居独自做婚前检查

海报新闻报道，李女士与赵先生于2024年7月登记结婚。

婚前两个月，赵先生独自前往上海某医院就医，诊断结果为少精症、性功能障碍、生育力有降低趋势，却未告知李女士。

李女士与赵先生婚前未同居，结婚时也未做婚前检查，婚后双方多次备孕未果。

2025年3月、2025年10月，赵先生又先后两次独自就医，诊断结果与此前一致。

2025年11月，赵先生向李女士出具《声明书》，其中写道：「本人结婚时隐瞒自身存在少精症等事实，后多次治疗均无任何改善，我一直深爱著李女士，对隐瞒重大疾病的行为深感歉意……」

李女士认为，该隐瞒行为直接影响了其结婚意愿的作出，且上述疾病严重影响了双方婚后生活及生育，夫妻关系难以为继，因此诉至法院，请求判决撤销婚姻。

上海浦东法院一审判决撤销李女士和赵先生的婚姻关系。判决后，双方当事人均未提起上诉，案件现已生效。

 

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