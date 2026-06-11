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《国家人权行动计划》发布 李书磊：坚决反对霸权主义强权政治

即时中国
更新时间：14:42 2026-06-11 HKT
发布时间：14:42 2026-06-11 HKT

由国新办与外交部共同主办的「2026·全球人权治理高端论坛」今天（11日）上午在北京开幕，会议发布《国家人权行动计划（2026－2030年）》。政治局委员、中宣部部长李书磊出席开幕式致辞强调，一国的安全不能建立在别国的动荡之上，坚决反对霸权主义、强权政治和丛林法则。中国坚决反对将人权问题政治化、工具化、武器化，反对任何形式的「人权双标」。外交部副部长苗得雨亦呼吁，尊重各国自主选择的人权发展道路，不能将自身价值观和发展模式强加于人，更不能搞霸道霸凌、滥用武力。

「2026．全球人权治理高端论坛」在北京开幕。杨浚源摄
「2026．全球人权治理高端论坛」在北京开幕。杨浚源摄
「2026．全球人权治理高端论坛」在北京开幕。杨浚源摄
「2026．全球人权治理高端论坛」在北京开幕。杨浚源摄
「2026．全球人权治理高端论坛」在北京开幕。杨浚源摄
「2026．全球人权治理高端论坛」在北京开幕。杨浚源摄
《国家人权行动计划（2026－2030年）》。央视新闻
《国家人权行动计划（2026－2030年）》。央视新闻

反对任何形式的「人权双标」

本次论坛为期两天，来自100多个国家和联合国等国际和地区组织的400多名中外嘉宾应邀与会，以纪念联合国《发展权利宣言》通过40周年为契机，围绕「以发展促进人权」理念，探讨全球人权治理议题。

李书磊致辞表示，国家主席习近平高度重视尊重和保障人权，在推进中国式现代化的进程中，中国不断提升人权保障水平，全过程人民民主实践更加深入。当前，世界百年变局加速演进，国际形势变乱交织，人权的实现面临严峻挑战。和平与安全是享有一切人权的基本前提，一国的安全不能建立在别国的动荡之上。这要求各国尊重彼此主权和领土完整，坚决反对霸权主义、强权政治和丛林法则，通过对话协商化解争端和分歧。

他强调，中国坚决反对将人权问题政治化、工具化、武器化，反对任何形式的「人权双标」。各国应当坚定维护联合国地位和权威，践行真正的多边主义，不断提升发展中国家的代表性和话语权，为全球人权治理注入更多稳定性和确定性。

外交部副部长苗得雨亦表示，世界没有定于一尊的政治制度样板，也没有放之四海而皆准的发展模式，要尊重各国自主选择的人权发展道路，不能将自身价值观和发展模式强加于人，应加强与各国沟通对话，建设性解决问题，反对将人权政治化、工具化、武器化。

苗得雨指出，人民幸福生活是最大的人权，也是检验全球人权治理成效的黄金标准，要确保人民「老有所养、幼有所育、病有所医、弱有所扶」。

行动计划介绍，2021年至2025年中国政府实施了第四期国家人权行动计划，相关目标任务得到有效落实，中国人权保障水平显著提升。结合「十五五」规划纲要，中国政府制定第五期行动计划，分为「导言」和「全方位推进经济、社会和文化权利保障」「健全公民权利和政治权利保障机制」「强化环境权利保障」「保障少数民族、妇女、儿童、老年人、残疾人权益」「引导新兴人权领域健康发展」「持续提升人权意识」「积极推动全球人权治理」「计划实施与责任落实」共八章。驻京记者杨浚源

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